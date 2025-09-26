У Киркорова нашли пять квартир в Москве

Super: У семьи Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы

У семьи российского певца Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы. О недвижимости артиста стало известно изданию Super.

По данным СМИ, отец артиста Бедрос Киркоров, которого не стало в марте 2025 года, владел квартирой на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Жилье представляет собой три квартиры, объединенные в одну, и стоит примерно 100 миллионов рублей. В прошлом треть объекта принадлежала Алле Пугачевой, но после развода недвижимость осталась у Киркоровых в долевой собственности.

В этом же доме у самого певца есть две квартиры на четвертом этаже, их площадь составляет 68,7 и 65,8 «квадрата». В случае вступления в наследство Киркоров станет собственником всех перечисленных квартир, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей. Налог на недвижимость составляет 60 тысяч рублей в месяц, долгов за коммуналку по квартирам нет.

Ранее Киркоров показал ремонт в своей квартире. Артист установил витражи с собственным лицом и золотые унитазы.