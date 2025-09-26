Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 26 сентября 2025Экономика

У Киркорова нашли пять квартир в Москве

Super: У семьи Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

У семьи российского певца Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы. О недвижимости артиста стало известно изданию Super.

По данным СМИ, отец артиста Бедрос Киркоров, которого не стало в марте 2025 года, владел квартирой на втором этаже в доме рядом со станцией метро «Курская». Жилье представляет собой три квартиры, объединенные в одну, и стоит примерно 100 миллионов рублей. В прошлом треть объекта принадлежала Алле Пугачевой, но после развода недвижимость осталась у Киркоровых в долевой собственности.

В этом же доме у самого певца есть две квартиры на четвертом этаже, их площадь составляет 68,7 и 65,8 «квадрата». В случае вступления в наследство Киркоров станет собственником всех перечисленных квартир, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей. Налог на недвижимость составляет 60 тысяч рублей в месяц, долгов за коммуналку по квартирам нет.

Ранее Киркоров показал ремонт в своей квартире. Артист установил витражи с собственным лицом и золотые унитазы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости