23:53, 15 декабря 2025Мир

Трамп раскрыл позицию России по Украине

Трамп заявил о желании России завершить украинский конфликт
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после прошедших в Берлине переговоров по урегулированию на Украине оценил позицию России. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет реакции от США по поводу переговоров с Украиной. «Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

