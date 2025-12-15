Реклама

21:55, 15 декабря 2025

В России заявили об ожидании реакции от США по поводу переговоров с Украиной

Лавров: Россия ждет реакции от США по поводу переговоров с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Россия ждет реакции от США по поводу переговоров с Украиной, состоявшихся в Берлине. Об этом в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Интервью было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал министр.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после переговоров в Берлине. Ожидается, что разговор будет посвящен координации позиций между США, Украиной и европейскими партнерами по вопросу мирного соглашения.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

