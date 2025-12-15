Трамп созвонится с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине

Le Monde: Трамп созвонится с Зеленским и европейскими лидерами после переговоров

Президент США Дональд Трамп созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после переговоров в Берлине 15 декабря. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на два американских источника.

Уточняется, что звонок состоится во время ужина, на котором соберутся Зеленский и европейцы. Ожидается, что разговор будет посвящен координации позиций между США, Украиной и европейскими партнерами по вопросу мирного соглашения.

Украинский лидер на пресс-конференции ответил «возможно» на вопрос о переговорах с Трампом.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

