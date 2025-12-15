Уничтожение украинского дальнобойного дрона «Лютый» сняли на видео

Уничтожение украинского БПЛА «Лютый» группировкой «Север» сняли на видео

Группировка войск «Север» уничтожила в Харьковской области украинский дальнобойный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лютый». Поражение дрона сняли на видео, запись опубликовал Telegram-канал «НАТОптыш».

«Очередной ударный БпЛА противника был успешно уничтожен стрелковым оружием в ночное время суток», — говорится в сообщении.

Утром 12 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый». Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

