Россия
18:22, 15 декабря 2025

В поселке на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки дронов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В поселке Афипском ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

В сообщении говорится, что введение локального режима ЧС необходимо для предоставления выплат из бюджета. На данный момент в Афипском собирают документы для выплаты финансовой помощи пострадавшим из-за атаки дронов жителям. Муниципалитет также посодействует в уборке территорий домов.

В оперштабе добавили, что сумма выплат составит по 15 тысяч рублей на человека.

Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Режим затрагивает районы, где нанесен ущерб после падения обломков дронов.

Российская система противовоздушной обороны в ночь на 15 декабря уничтожила и подавила 130 беспилотников ВСУ над 11 регионами России.

