10:51, 15 декабря 2025Россия

В части столицы региона России ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Глава Ростова-на-Дону Скрябин сообщил о режиме ЧС в Железнодорожном районе
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава региональной столицы Александр Скрябин в Telegram.

По его словам, режим ЧС затрагивает границы района, где нанесен ущерб после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты-взрывотехники свою работу на месте инцидента завершили. Организован обход для фиксации ущерба.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении атаки 130 дронов ВСУ в ночь на 15 декабря. Восемь из них средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Кроме того, летательные аппараты поразили в Астраханской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Тульской, Курской, Калужской, Орловской и Рязанской областях, а также в Московском регионе, Республике Калмыкия и над акваторией Каспийского моря.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону в результате атаки ВСУ загорелись два легковых автомобиля. Пострадал хозяин одной из машин, пытавшийся самостоятельно потушить огонь. Кроме того, в поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома, а в хуторе Нижнемитякин — остекление ряда зданий.

