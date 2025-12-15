Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 15 декабря 2025Россия

В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

Депутат Госдумы Белик: Зеленский тянет время, говоря об отказе вступления в НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Резкая смена риторики Владимира Зеленского по вступлению Украины в НАТО является поводом потянуть время. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.ru.

«Зеленский панически боится потерять власть, и ему нужна передышка для стабилизации фронта, так как ВСУ находятся не в лучшем положении. Поэтому он тянет время и устраивает торг», — пояснил парламентарий.

По его словам, отказ от темы НАТО не означает, что Зеленский действительно готов к реальным компромиссам по вопросу украинского конфликта.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    В российской многоэтажке рухнул лифт с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok