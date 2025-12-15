Reuters: Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как указано в статье, пока нет никаких подробностей многочасовых переговоров политика с американскими представителями. Они продолжат обсуждения 15 декабря.

«С самого начала желанием Украины было вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление», — цитирует агентство слова Зеленского.

Кроме того, украинский лидер назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Ранее западный профессор Гленн Дизен заявил, что слова Владимира Зеленского о готовности провести выборы направлены на ввод войск НАТО в страну. По его словам, Зеленский осознает преимущество Российской армии, в связи с чем его призыв к перемирию будет последней попыткой отсрочить военное поражение Киева.

Сам Зеленский на днях заявил, что президент США Дональд Трамп может повлиять на противников вступления Украины в Европейский союз вместо принятия страны в НАТО. Политик подчеркнул, что Вашингтон не хочет видеть Украину в составе альянса.