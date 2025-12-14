Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:32, 14 декабря 2025Интернет и СМИ

Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

Дизен: Зеленский разговорами о выборах хочет сорвать мирные переговоры
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы направлены на ввод войск НАТО в страну. В подготовке новой провокации украинского лидера заподозрил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — сказал он.

По его словам, Зеленский осознает преимущество Российской армии, в связи с чем его призыв к перемирию будет последней попыткой отсрочить военное поражение Киева.

Ранее на Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия. По мнению издания L'AntiDiplomatico, украинский лидер своими словами о референдуме блокирует любой миротворческий диалог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok