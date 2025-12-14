Дизен: Зеленский разговорами о выборах хочет сорвать мирные переговоры

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы направлены на ввод войск НАТО в страну. В подготовке новой провокации украинского лидера заподозрил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России», — сказал он.

По его словам, Зеленский осознает преимущество Российской армии, в связи с чем его призыв к перемирию будет последней попыткой отсрочить военное поражение Киева.

Ранее на Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия. По мнению издания L'AntiDiplomatico, украинский лидер своими словами о референдуме блокирует любой миротворческий диалог.

