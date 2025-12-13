Реклама

17:06, 13 декабря 2025Мир

На Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия

L'AntiDiplomatico: Словами о референдуме Зеленский блокирует мирные переговоры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский своими словами о референдуме блокирует любой миротворческий диалог. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.

Редакция медиа подчеркнула, что мандат Владимира Зеленского истек, и он все больше изолируется от остальных. «Сейчас он пытается провести референдум: шаг, далекий от демократического, направленный на блокирование любого диалога», — оценили авторы поведение президента Украины.

По словам журналистов, правящий блок Украины не заинтересован в прекращении боевых действий. То же самое показывает и позиция Запада: «Берлин и Лондон продолжают играть роль защитников "украинского суверенитета", но их стратегия ясна: борьба до последнего украинца».

В материале говорится, что даже для многих европейских лидеров очевидно, что по итогам переговоров Зеленскому придется пойти на заметные уступки. «Однако потеря Донбасса означала бы потерю идеологической опоры, на которой он построил свою внутреннюю идеологию», — заметила редакция журнала.

«Единственным игроком, занимающим сейчас последовательную позицию, является Москва: прекращение огня в обмен на признание реальной ситуации на местах», — заключили авторы.

Ранее Вашингтон назвал прогрессом заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения референдума. По словам источника в Белом доме, территориальные уступки остаются главным камнем преткновения.

