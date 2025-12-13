Реклама

11:37, 13 декабря 2025Мир

Раскрыта реакция США на заявление Зеленского о референдуме

Axios: США считают прогрессом слова Зеленского о возможности референдума
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Вашингтон считает прогрессом заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения референдума. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

В материале также отмечается, что Белый дом настойчиво добивается от Украины одобрения своего мирного плана, но территориальные уступки, на которые просят пойти Киев, остаются главным камнем преткновения. Американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к разрешению и что Зеленский, возможно, предложил способ продвинуться по территориальному вопросу.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков, говоря об идее Зеленского провести референдум в Донбассе, сослался на Конституцию РФ. «Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция», — подытожил он. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков же заявил, что слова Зеленского — это предлог для передышки.

Украинский лидер отмечал, что по вопросу об уступках Киева по территориям должен принимать решение украинский народ в ходе голосования.

