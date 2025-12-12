Реклама

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о референдуме в Донбассе

Песков: Слова Зеленского о проведении референдума — это предлог для передышки
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Слова президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума в Донбассе могут быть предлогом для передышки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его мнению, слова о референдуме по территориальному вопросу могут быть попыткой создать предлог для паузы на фронте, на что Москва не согласна.

Песков также отметил, что Россия желает работать на мир, а не на перемирие с Украиной, добавив, что мир должен быть обеспечен надежными гарантиями.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, говоря об идее Владимира Зеленского провести референдум на Донбассе, сослался на Конституцию РФ. «Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция», — подытожил он.

