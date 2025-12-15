Реклама

14:49, 15 декабря 2025

В России решили назвать водку в честь Трампа

Rusprofile: Калужский завод «Кристалл» подал заявку на бренд водки Trump
Вячеслав Агапов

Фото: freepic.diller / Freepik

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» решил назвать водку в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».

Предприятие подало заявку на регистрацию бренда Trump, под которым можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

За десять месяцев 2025 года продажи водки снизились на 3,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 миллиона декалитров.

КЛВЗ «Кристалл» располагается в Обнинске Калужской области, входит в алкогольную группу «Кристалл». Сейчас заводу принадлежат права на 125 товарных знаков.

Ранее стало известно, что Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) 8 октября получил декларацию о соответствии на выпуск водки «Путинка Классическая», что дает ему право реанимировать популярный в прошлом бренд. Эксперты полагают, что возвращение на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.

