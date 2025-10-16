В России собрались возобновить выпуск «Путинки»

«Ъ»: Тульский винокуренный завод собрался возобновить выпуск водки «Путинка»

Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) 8 октября получил декларацию о соответствии на выпуск водки «Путинка Классическая», что дает ему право реанимировать популярный в прошлом бренд. Об этом со ссылкой на реестр Росаккредитации пишет «Коммерсантъ».

Собеседник издания на алкогольном рынке отметил, что конкретных планов по розливу пока нет, речь идет только о техническом аспекте вопроса. При этом эксперты полагают, что возвращение на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.

Водку «Путинка» придумал в 2003 году маркетолог Станислав Кауфман. Долгое время она разливалась на мощностях московского завода «Кристалл». В 2015 году, когда у бренда был пик популярности, в структуре натуральных продаж его доля достигла 2,74 процента. Однако далее продажи начали падать, пока не остановились полностью.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отметил, что с 2020 года «Кристалл» практически полностью пропал с рынка, его мощности остаются невостребованными.

По мнению Кауфмана, если ТВЗ начнет выпуск «Путинки», то он будет происходить на лицензионной основе. Передача марки связана с тем, что разливать ее на мощностях «Кристалла» больше не планируется. В то же время создатель бренда напомнил, что реклама алкоголя в стране запрещена, поэтому раскрутить его заново будет не слишком просто.

В свою очередь Московский заметил, что нередко покупатели хорошо реагируют на возвращение известного бренда, с которым уже сложилась эмоциональная связь. Поэтому первое время, считает эксперт, продажи «Путинки» могут оказаться достойными, но тенденции таковы, что перезапуск водочных брендов чаще оказывается неудачным.

