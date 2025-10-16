Экономика
13:55, 16 октября 2025Экономика

В России собрались возобновить выпуск «Путинки»

«Ъ»: Тульский винокуренный завод собрался возобновить выпуск водки «Путинка»
Платон Щукин
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) 8 октября получил декларацию о соответствии на выпуск водки «Путинка Классическая», что дает ему право реанимировать популярный в прошлом бренд. Об этом со ссылкой на реестр Росаккредитации пишет «Коммерсантъ».

Собеседник издания на алкогольном рынке отметил, что конкретных планов по розливу пока нет, речь идет только о техническом аспекте вопроса. При этом эксперты полагают, что возвращение на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.

Водку «Путинка» придумал в 2003 году маркетолог Станислав Кауфман. Долгое время она разливалась на мощностях московского завода «Кристалл». В 2015 году, когда у бренда был пик популярности, в структуре натуральных продаж его доля достигла 2,74 процента. Однако далее продажи начали падать, пока не остановились полностью.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отметил, что с 2020 года «Кристалл» практически полностью пропал с рынка, его мощности остаются невостребованными.

По мнению Кауфмана, если ТВЗ начнет выпуск «Путинки», то он будет происходить на лицензионной основе. Передача марки связана с тем, что разливать ее на мощностях «Кристалла» больше не планируется. В то же время создатель бренда напомнил, что реклама алкоголя в стране запрещена, поэтому раскрутить его заново будет не слишком просто.

В свою очередь Московский заметил, что нередко покупатели хорошо реагируют на возвращение известного бренда, с которым уже сложилась эмоциональная связь. Поэтому первое время, считает эксперт, продажи «Путинки» могут оказаться достойными, но тенденции таковы, что перезапуск водочных брендов чаще оказывается неудачным.

Ранее правительство одобрило разработанный Минфином законопроект, направленный на упрощение лицензирования розничной продажи алкоголя.

