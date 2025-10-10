В России упростят продажу алкоголя

Правительство одобрило законопроект об упрощении лицензирования продажи алкоголя

Законопроект Министерства финансов России, направленный на упрощение лицензирования розничной продажи алкоголя, одобрен в правительстве. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале финансового ведомства.

В рамках инициативы предлагается оптимизировать набор документов, который надо предоставлять предпринимателям для получения лицензии, в том числе в сфере услуг общественного питания.

Как отмечают в пресс-службе, законопроект исключает из обязательных сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающих наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

Все указанные документы лицензирующий орган автоматически получит у других ведомств в рамках межведомственного электронного документооборота.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии на продажу алкоголя с 30 календарных до 15 рабочих дней. Продление срока будет возможно по ограниченному перечню оснований и не более, чем на 25 рабочих дней.

Между тем «Ведомости», ранее сообщившие об изменениях со ссылкой на источники, отмечали, что упрощение носит формальный характер и к облегчению работы предприятий торговли не приведет. В частности, с учетом возможного продления сроков рассмотрения они сокращаются с 44 до 40 рабочих дней, так что разница невелика.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с марта в регионе ужесточат правила продажи алкоголя, введя дополнительные ограничения для точек, в которых такая торговля все еще разрешена. В том числе изменятся требования по метражу торгового зала и месте, где продукцию можно размещать.

С марта этого года в области разрешено продавать алкоголь в будние дни в магазинах только с 12:00 до 14:00. По данным СМИ, такая политика привела к существенному росту черного рынка, причем сами горожане полагают, что одновременно с этим увеличилось и потребление спиртного.