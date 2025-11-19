Экономика
13:48, 19 ноября 2025Экономика

В России упали продажи популярных видов алкоголя

РАТК: Продажи водки упали почти на 4%, а коньяка — больше чем на 9%
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россияне стали намного реже покупать алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые процитировало ТАСС.

Оказалось, что за десять месяцев 2025 года продажи водки снизились на 3,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 миллиона декалитров. Что касается коньяка, то его реализация снизилась на 9,1 процента и достигла 10,3 миллиона декалитров.

Отмечается, что в целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за указанный отрезок времени уменьшились на 10,3 процента, до 165,24 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции снизилась почти на 88 процентов. Кроме того, на 1,4 процента упали продажи виноградного вина и почти на три процента — игристых вин.

Однако россияне на 14 процентов увеличили покупку ликероводочных изделий. Соответствующий показатель вырос до 15 миллионов декалитров.

По итогам января-сентября 2025 года суммарные объемы продаж южнокорейского алкогольного напитка соджу в России выросли на 105,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Потребление соджу дошло до 716 тысяч декалитров.

    Все новости