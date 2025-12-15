Валя Карнавал опубликовала видео в откровенном образе

Российская блогерша Валя Карнавал опубликовала видео в майке и коротких шортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость разместила ролик, в котором переоделась в розовый облегающий костюм, состоящий из майки на тонких бретелях и ультракоротких шортов.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В то же время она собрала волосы в пучок, выпустив прядь, и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре Валю Карнавал заподозрили в интимном пирсинге из-за нового видео. Знаменитость продемонстрировала на камеру два корсета собственной марки.