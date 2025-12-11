Реклама

10:19, 11 декабря 2025

Валю Карнавал заподозрили в интимном пирсинге из-за нового видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую блогершу и певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) заподозрили в интимном пирсинге из-за нового видео. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ее бренда Karnity.

24-летняя знаменитость продемонстрировала на камеру два корсета собственной марки. Она предстала на размещенных кадрах в облегающей черной майке с тонкими бретелями и П-образным декольте. При этом одежда подчеркнула особенности груди артистки.

Подписчики высказались о внешности звезды в комментариях. «У тебя пирсинг на сосках?», «Пирсинг так огненно выглядит», «У нее проколоты соски?», «Да, [проколоты], это видно», — отметили юзеры.

В ноябре Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете.

