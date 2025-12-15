Выдававшие себя за силовиков мужчины вымогали у россиянина более миллиона рублей

В Петергофе полиция задержала вымогателей, выдавших себя за силовиков

В Петергофе полиция задержала троих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые выдавали себя за силовиков и вымогали у мужчины более миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, их сообщник находится под домашним арестом.

По версии следствия, злоумышленники представились сотрудниками силовых структур и угрожали распространить якобы компрометирующую пострадавшего информацию. Они также заставляли потерпевшего подписать контракт о военной службе, расписку о передаче денег и доверенность на банковские счета. Мужчина вовремя обратился в полицию, и вымогатели были задержаны.

Ранее в Саранске правоохранители раскрыли схему вымогательства, в которой трое мужчин использовали 14-летнюю девочку для шантажа.