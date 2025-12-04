Поход в сауну с несовершеннолетней россиянкой стал для мужчины криминальной драмой

В Саратове 3 мужчин шантажировали жителя при помощи 14-летней девочки

В Саранске правоохранители раскрыли схему вымогательства, в которой трое мужчин использовали 14-летнюю девочку для шантажа. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, 45-летний, 31-летний и 28-летний подозреваемые решили похитить у 42-летнего местного жителя полмиллиона рублей. Для этого они привлекли несовершеннолетнюю, которая предложила мужчине встретиться в городской сауне. Когда потерпевший пришел на свидание, вымогатели ворвались в помещение, представились сотрудниками полиции и под угрозой уголовного преследования за развратные действия потребовали деньги.

Все трое подозреваемых были задержаны оперативниками вскоре после совершения преступления.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта (ИИ) РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники все чаще используют детей в преступных схемах