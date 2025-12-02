Россиянам раскрыли методы вовлечения детей в мошеннические схемы

Эксперт по ИИ Силаев: Мошенники используют детей для вымогательства

Мошенники все чаще используют детей в преступных схемах, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. Он объяснил, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников спецслужб и вымогать деньги у несовершеннолетних.

«Преступники создают фальшивые профили, маскируясь под сверстников детей, формируют доверительные отношения с ребенком, параллельно собирая информацию о его семье, распорядке дня и социальном окружении. Это позволяет им получить персональные сведения, которые в дальнейшем становятся инструментом для шантажа и манипуляций с целью вымогательства денег», — сказал эксперт.

По его словам, после получения личных данных мошенники предъявляют ребенку обвинения в разглашении государственной тайны или помощи преступникам — например, отправленную геолокацию обычного торгового центра выдают за «секретный объект», а переписку интерпретируют как «передачу информации иностранным разведкам».

«Мошенники демонстрируют фальшивые удостоверения и используют юридическую терминологию, чтобы придать своим действиям видимость законности, — рассказал эксперт. — Затем ребенку угрожают уголовным преследованием родителей, запрещают о чем-либо их информировать. Для большей правдоподобности рассылают сообщения с номеров, имитирующих официальные, а также направляют голосовые сообщения, которые якобы поступают из прокуратуры или других государственных инстанций».

После запугивания ребенка, как объяснил Силаев, заставляют перевести деньги через онлайн-банк или получить наличные в терминале под предлогом закрытия дела или спасения родителей от тюрьмы, а при сопротивлении усиливают давление угрозами расправы над членами семьи.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Самарской области ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который каждый день совершалось 30 тысяч звонков потенциальным жертвам. Фигуранты подозреваются в причастности к 24 мошенничествам в разных регионах России