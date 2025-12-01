Раскрыты данные о заработке на обманывающих десятки тысяч россиян мошеннических техцентрах

Полиция ликвидировала техцентр мошенников, обманывающих из Украины россиян

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Самарской области ликвидировали технический центр телефонных мошенников, через который каждый день совершалось 30 тысяч звонков потенциальным жертвам. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 и 274.3 УК РФ.

Полиция вместе с коллегами из УФСБ задержала жителей Санкт-Петербурга и Тольятти. За свою деятельность мужчины получали до 2 тысяч долларов в неделю в криптовалюте. Фигуранты подозреваются в причастности к 24 мошенничествам в разных регионах России

По версии следствия, петербуржец вступил в сговор с представителем зарубежных мошеннических кол-центров. По его указанию он разместил GSM-шлюзы для пропуска телефонного трафика и обеспечил маскировку их функционирования. Злоумышленник также привлек к преступлению второго фигуранта, который удаленно настраивал оборудование и устанавливал у себя антенны связи.

