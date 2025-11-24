Силовые структуры
10:00, 24 ноября 2025Силовые структуры

Этническая группировка похищала выплаты бойцов СВО в российском регионе

В Челябинской области ФСБ задержала похитителей выплат участников СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники полиции вместе с коллегами из УФСБ по региону задержали семерых членов этнической группировки, которые похищали выплаты бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники находили социально незащищенных людей, обеспечивали их временным жильем и отправляли в зону СВО. После этого они получали доступ к их банковским счетам через доверенности или дополнительные карты. В криминальной схеме также принимали участие женщины, они выходили замуж за бойцов, чтобы в случае их гибели получить государственные компенсации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Всех заключили под стражу.

Ранее в Ленинградской области следователи вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей главы администрации Тосненского района за аферы с землями для бойцов спецоперации (СВО).

