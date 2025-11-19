Силовые структуры
В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

В Ленобласти ФСБ задержала сотрудников администрации Тосненского района
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области следователи вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей главы администрации Тосненского района за аферы с землями для бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом для расследования стали жалобы многодетных семей и супруги участника СВО, которые не смогли получить положенные им участки. Они обратились к руководителю следственного управления СК по региону.

Расследование показало, что чиновники организовали межевание земель в Шапкинском сельском поселении и продали их на свободном рынке физическим лицам, не имевшим льгот. Действия подозреваемых причинили государству ущерб в размере 10 миллионов рублей.

