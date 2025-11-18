Силовые структуры
17:08, 18 ноября 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат провернул рэкетскую схему на полмиллиарда рублей

В Новороссийске пройдет суд над обвиняемым в вымогательстве 500 млн рублей
Владимир Шарапов
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение по делу 57-летнего новороссийца Михаила Ковалюка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ковалюк проходит обвиняемым по статьям 163 («Вымогательство») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Его дело направлено в суд.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года Ковалюк в составе преступной группы, используя угрозы и связи в криминальной среде, требовал у наследника крупного застройщика 500 миллионов рублей. Деньги он требовал под угрозой расправы.

В ходе передачи денег фигурант был задержан. Также его обвиняют в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей, которое он совершил в 2017-2020 годах, похитив деньги за несостоявшуюся сделку с недвижимостью.

Михаил Ковалюк был депутатом законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год.

Ранее в Крыму осудили экс-чиновника за хищение средств Росмолодежи.

