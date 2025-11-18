Силовые структуры
14:49, 18 ноября 2025Силовые структуры

Бывший российский чиновник получил срок за присвоение бюджетных средств

В Крыму осудили экс-чиновника за хищение средств Росмолодежи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Крыму осудили экс-чиновника за хищение средств Росмолодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ установили, что бывший заведующий отделом Государственного комитета молодежной политики Республики Крым причастен к мошенническим действиям при освоении бюджетных средств, выделенных Федеральным агентством по делам молодежи.

Он склонил знакомых бизнесменов принять участие в конкурсе на получение грантов, после чего средства были обналичены через аффилированные компании. При этом работы, прописанные в договорах, не выполнялись. Ущерб от его действий составил более 10,5 миллиона рублей.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российский следователь оказался в СИЗО за мошенничество.

