Российский следователь оказался в СИЗО за мошенничество

В Тюмени арестован сотрудник СК Магомедов за мошенничество

В Тюмени Ленинский суд арестовал сотрудника одного из управлений Следственного комитета (СК) России Руслана Магомедова за мошенничество. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Его отправили в СИЗО до 14 января 2026 года.

По информации 72.ru, Магомедова задержали сотрудники ФСБ. По информации собственного источника издания, его дело связано с возможной взяткой в размере пяти миллионов рублей. Предположительно, он получил деньги от неизвестных за некую помощь в решении вопросов по уголовному делу.

