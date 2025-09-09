Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 9 сентября 2025Силовые структуры

Бывший следователь лишился домов и земли в России почти на 250 миллионов рублей

Суд Москвы изъял активы экс-следователя-иноагента Качура на 247 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Дорогомиловский суд Москвы изъял активы бывшего следователя и блогера Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) общей стоимостью почти 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Имущество из 11 объектов недвижимости взыскано в доход государства по иску Генпрокуратуры. Среди них дома, офисные помещения и земельные участки, приобретенные Качуром на незаконные доходы. Объекты оценены в 247 миллионов рублей.

В октябре 2024 года Минюст России включил экс-следователя Следственного комитета России в реестр иностранных агентов за получение денег из-за рубежа. Правоохранительные органы установили, что он с ноября 2021 года по февраль 2022-го он получал на счета своей компании денежные средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании, а также неоднократно публиковал в своих соцсетях посты, критикующие действия представителей российской власти.

В 2022 году СК предъявил Качуру заочные обвинения в создании организованной группы, участвовавшей в хищении трех миллионов евро и вымогательстве взятки в размере 1,6 миллиона долларов у владельцев крупной компании Merlion. По этому делу также проходит его отец Виталий Качур. Оба объявлены в международный розыск. Качур-младший живет в Черногории.

В Telegram заблокирован его аккаунт за доксинг — публикацию персональных данных и вымогательство.

Бывшего сотрудника центрального аппарата СК России Александра Киреева, участвовавшего в вымогательстве у Merlion, приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости