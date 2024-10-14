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11:23, 14 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского следователя признали иноагентом за получение денег из-за рубежа

Минюст признал иноагентом экс-следователя Качура за получение денег из-за рубежа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минюст России включил в реестр иностранных агентов бывшего следователя главка Следственного комитета (СК) России по Московской области, блогера Кирилла Качура за получение денег из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ознакомилось агентство.

По данным ТАСС, Качур неоднократно публиковал в своих соцсетях посты, критикующие действия представителей российской власти. Кроме того, в период с ноября 2021 года по февраль 2022-го на счета компании, соучредителем которой он является, поступали денежные средства из Швейцарии, США, Нидерландов и Великобритании.

Уточняется, что в 2022 году СК предъявил бывшему следователю заочные обвинения в создании организованной группы, а также принятии участия в хищении трех миллионов евро и вымогательстве взятки в размере 1,6 миллиона долларов у предпринимателей. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее Минюст России внес проект Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) «Центр "Досье"» в список иностранных агентов.

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      Олеся Мицкевич
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