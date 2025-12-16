Реклама

17:34, 16 декабря 2025Мир

Британцы заявили о важном этапе украинского конфликта

Глава Минобороны Великобритании Хили заявил о важном этапе конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинский конфликт сейчас находится на важном этапе в связи с прорывом мирных усилий США. С таким заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, его цитирует портал The Standard.

«Мы находимся на важнейшем этапе этой войны», — сказал британский министр.

По словам Хили, у британцев и других европейских союзников Киева есть «четкая миссия» — помочь Украине в ее борьбе.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Франции и Германии выступают за сокращение помощи украинцам.

