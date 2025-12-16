Директор Долиной раскрыл причину неявки певицы в суд

Директор Долиной: График певицы не менялся, несмотря на судебное заседание

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл причину неявки артистки на судебное заседание. По его словам, 16 декабря, в день когда проходили слушания в Верховном суде, знаменитость должна выступать на «Главном новогоднем концерте» в Москве. Об этом пишет Ura.ru

Пудовкин указал, что рабочий график певицы «не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения», несмотря на заседание суда.

При этом журналисты издания сообщили, что не обнаружили информацию об участии Долиной в концерте на официальном сайте мероприятия. «Лента.ру», в свою очередь, заметила, что в списке артистов указаны имена не всех выступающих и присутствует следующая строчка: «и еще 40 артистов!!!». Кроме того, стоит ремарка, что «в составе участников возможны изменения».

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд РФ отменил решение по делу о квартире Долиной, которая продала недвижимость Полине Лурье под влиянием мошенников. Согласно решению государственного органа, собственницей жилья остается Лурье. Певице же разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции.