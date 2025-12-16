Москвичам пообещали длительную оттепель

Синоптик Леус: Оттепель в столичном регионе продлится минимум до 25-27 декабря

В Москве и Подмосковье начался период затяжной оттепели. Температуры от нуля и выше градусов жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, потепление в Москве и Московской области прогнозируется вплоть до 25-27 декабря. «Столичный регион вступает в период оттепельной погоды, которая продлится как минимум до середины третьей декады декабря», — поделился информацией он.

Что касается погоды в ближайшие дни, во вторник, 16 декабря, под влиянием надвигающегося с запада теплого атмосферного фронта ожидается снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. При этом местами осадки пройдут в сопровождении гололеда и ледяных дождей, отметил Леус. Столбики термометров в этот день покажут плюс один-три градуса, по области ноль-плюс четыре. В среду, 17 декабря, добавил эксперт, прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, температура составит плюс один-три градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столице большую часть этой недели будет на пять-шесть градусов превышать климатическую норму.

