Силовые структуры
09:51, 16 декабря 2025Силовые структуры

Пенсионера СБУ задержали за призывы к теракту на Красной площади

В Крыму ФСБ задержала пенсионера СБУ за призыв к теракту на Красной площади
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Севастополь|АНТИТЕРРОР»

В Крыму 63-летний бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) , призвал к теракту на Красной площади во время парада Победы. Об этом рассказала Антитеррористическая комиссия в Севастополе в своем Telegram-канале.

По данным канала, пенсионера задержали сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма с использованием интернет»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, фигурант — житель Керчи, пенсионер СБУ. Он работал на предприятии морского транспорта. В открытом Telegram‑канале он опубликовал комментарии с призывами нанести удары беспилотными летательными аппаратами по Красной площади во время парада Победы.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники подталкивают россиян к совершению терактов от имени известных людей.

