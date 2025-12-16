Реклама

06:07, 16 декабря 2025

Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру в США

Потомок Чайковского Денис фон Мекк осудил попытки отменить русскую культуру
Марина Совина
Фото: Pixabay

Денис фон Мекк, прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского, в интервью РИА Новости заявил, что попытки «подорвать» русскую культуру на Западе свидетельствуют о невоспитанности и недостатке культурного воспитания тех, кто их предпринимает, и это вызывает сожаление.

«На мой взгляд, они показывают невоспитанность и некультурность тех людей, которые принимают такие решения», — заявил он.

Он подчеркнул, что сам старается бороться с этим, реализуя проекты, связанные с русской культурой. Однако, по его словам, во многих странах практически невозможно попасть в государственные библиотеки, театры и образовательные учреждения.

Фон Мекк отметил, что за последние три года он выступил примерно в тридцати городах разных стран. В частности, в США, по его словам, благодаря усилиям различных групп людей — как русскоязычных эмигрантов, так и американцев — удается организовывать встречи с теми, кто интересуется русской культурой и хочет о ней узнать больше.

Ранее Денис фон Мекк заявил, что снос памятника композитору Петру Чайковскому в городе Каменка Черкасской области с одобрения Минкультура Украины — это недальновидный в долгосрочной перспективе и вопиющий пример того, что странам нужно задумываться о сохранении культурных ценностей.

