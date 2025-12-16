Руководитель одного российского банка погиб в ДТП

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в ДТП

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в автокатастрофе в минувшие выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

«13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель — Кисель Михаил Владимирович», — говорится в опубликованном кредитной организацией некрологе.

По данным местных СМИ, ехавший проведать отца топ-менеджер скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи — сразу после столкновения его автомобиля с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий».

Михаил Кисель был кандидатом экономических наук, работал в российской банковской сфере с 1994 года, в том числе возглавляя филиалы ведущих российских банков. Последние три года он руководил ООО КБ «Саратов».