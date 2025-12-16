Реклама

18:18, 16 декабря 2025Мир

В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

Onet: В Польше подросток ворвался в школу с мачете и шумовыми гранатами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hristo Uzunov / Shutterstock / Fotodom

Подросток ворвался в школу в Польше, вооружившись мачете и шумовыми гранатами. Об этом сообщает портал Onet.

Инцидент произошел в школе № 7 в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства Польши. Мальчик появился в учебном заведении с мачете в руке в 8 часов утра, когда уроки уже начались.

«Один из сотрудников школы, увидев это, закричал и вмешался, чтобы предотвратить трагедию. Испуганный 14-летний подросток ударил мужчину пластиковой рукояткой мачете, а затем выбежал из школы», — заявила пресс-секретарь полиции Тарнобжега Беата Енджеевска-Врона.

Использовать шумовые гранаты злоумышленник так и не успел. Подростка вскоре задержала полиция. По одному из предположений, он стремился отомстить за увольнение своей матери.

Ранее в США бывший ученик школы напал на ее работников с ножом и заложил взрывчатку на улице.

