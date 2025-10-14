Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 14 октября 2025Мир

В США бывший ученик напал на школу с ножом и взрывчаткой

В США бывший ученик напал на работников школы и заложил взрывчатку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Glenn Highcove / Shutterstock / Fotodom  

В США бывший ученик школы напал на ее работников с ножом и заложил взрывчатку на улице. Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции города Торранс (штат Калифорния), бывший ученик нанес ножевые ранения трем сотрудникам своей школы. Попытавшись ранить четвертого, он захотел скрыться, но был задержан на месте преступления.

Во время задержания злоумышленник сообщил, что он «заложил две самодельные бомбы» на улице недалеко от школы. После этого на место происшествия был вызван отряд саперов.

В конце августа в католической школе американского города Миннеаполис произошла стрельба. Трагедия унесла жизни трех человек, включая самого стрелка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

    В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

    Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости