В США бывший ученик напал на школу с ножом и взрывчаткой

В США бывший ученик напал на работников школы и заложил взрывчатку

В США бывший ученик школы напал на ее работников с ножом и заложил взрывчатку на улице. Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции города Торранс (штат Калифорния), бывший ученик нанес ножевые ранения трем сотрудникам своей школы. Попытавшись ранить четвертого, он захотел скрыться, но был задержан на месте преступления.

Во время задержания злоумышленник сообщил, что он «заложил две самодельные бомбы» на улице недалеко от школы. После этого на место происшествия был вызван отряд саперов.

В конце августа в католической школе американского города Миннеаполис произошла стрельба. Трагедия унесла жизни трех человек, включая самого стрелка.