В России выросла ставка по некоторым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по некоторым вкладам выросла почти до 15,63%

Десять крупнейших банков России подняли среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Если в III декаде ноября 2025 года речь шла о 15,6190 процента, то в I декаде первого месяца зимы ставка выросла до 15,6290 процента. Во II декаде ноября ее значение было равно 15,4990 процента.

По словам финансиста Ильи Василькова, если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, то разумным шагом был бы перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина полагает, что банковские вклады остаются в России самым популярным и безопасным способом хранить сбережения. Кроме того, она назвала удобным инструментом облигации федерального займа с постоянным купоном. Владельцы этих ценных бумаг могут рассчитывать на доходность, сравнимую с той, которую обеспечивают классические депозиты.