Экономика
05:38, 15 декабря 2025Экономика

Финансист призвал россиян перевести деньги на срочный вклад

Финансист Васильков посоветовал перенести деньги с накопительного счета на вклад
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Пока на рынке наблюдается снижение ставок по депозитам, перед вкладчиками встает выбор — перенести деньги с накопительного счета на вклад, чтобы зафиксировать текущую высокую доходность, либо оставить их на месте, чтобы иметь доступ к снятию средств. Совет, как поступить, чтобы получить максимально возможную выгоду, дал россиянам руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков, его цитирует агентство «Прайм».

«Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом», — отметил финансист. Он признал, что накопительные счета удобны, так как у вкладчика в любое время есть доступ к деньгам, однако их ставки корректируются раньше всех, поскольку остро реагируют на изменения ключевой ставки.

Но если есть необходимость обращения к средствам, лучше оставить их на накопительном счете, так как досрочное расторжение вклада может привести к тому, что человек не получит никакой доходности. Значит, выгода от высокой ставки в этом случае сводится к нулю, заключил Васильков.

Ранее россиянам назвали признаки подозрительного новогоднего вклада.

