Экономика
05:30, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали признаки подозрительного новогоднего вклада

Елин: Новогодние вклады с повышенной ставкой не гарантируют высокую доходность
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банки к Новому году повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь деньги клиентов, однако такие предложения не всегда оказываются такими выгодными, как выглядят. Признаки депозитов с подозрительно высокой доходностью назвал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, его слова приводит агентство «Прайм».

Такие вклады являются маркетинговым ходом, который финансовые организации используют для получения дополнительных денег, но реальная выгода по ним чаще всего составляет около 0,5-1 процентного пункта к обычной ставке. Более высокая доходность доступна только при соблюдении особых условий.

Эксперт посоветовал ориентироваться на ключевую ставку — все продукты, которые ее превышают, зачастую имеют страховую или биржевую составляющую.

«В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки», — резюмировал Елин.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в крупнейших банках выросли за 1,5 месяца. Наибольший рост был зафиксирован по трехлетним вкладам, уровень которых достиг 10,88 процента годовых.

