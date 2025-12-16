В ВСУ заявили о полном хаосе под Красноармейском

Офицер ВСУ Алекс сообщил о полном хаосе в Димитрове под Красноармейском

В Димитрове (украинское название — Мирноград) под Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) полный хаос. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«В Мирнограде полный хаос, наши позиции и позиции врага смешались, ЛБС и серая зона не имеют четко обозначенных границ; такое ощущение, что вся обстановка в городе — сплошная серая зона», — сообщил Алекс.

Украинский военнослужащий вместе с тем признал успехи армии России в Красноармейске. По его словам, для их закрепления российские подразделения ведут штурмы у Сергеевки.

Ранее стало известно об отправлении бойцов первого корпуса нацгвардии «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России) под Красноармейск. Они должны были попытаться прорвать образовавшийся на данном участке фронта котел.