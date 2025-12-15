Реклама

08:44, 15 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно об отправлении бойцов «Азова» под Красноармейск

РИА Новости: ВСУ отправили под Красноармейск «Азов» для прорыва окружения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило под Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) бойцов первого корпуса нацгвардии «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«К Красноармейску экстренно переброшены пополнившие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины "Азов"», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что бойцов отправили на данный участок фронта для попытки прорыва окружения украинских подразделений в красноармейском котле.

Ранее стало известно, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР была уничтожена переданная ВСУ техника НАТО. Соответствующие кадры опубликовали военкоры.

