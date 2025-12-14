Уничтожение натовской техники и штурм Димитрова в ДНР сняли на видео

Опубликованы новые кадры уничтожения натовской техники и штурма Димитрова в ДНР

Уничтожение натовской техники и штурм Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Подчеркивается, что бойцами группировки войск «Центр» ведется активная ликвидация пехоты и техники Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области.

Ранее было опубликовано видео уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

До этого обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео.