Опубликовано видео обстановки в прифронтовом Краматорске

Видео обстановки в прифронтовом Краматорске опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно трассу, ведущую в город. Уточняется, что обочины заминированы — также присутствуют антидроновые сетки, которые натягивают от регулярно летящих на Краматорск FPV-дронов.

10 декабре бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске в Донецкой народной республике (ДНР).

После в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.