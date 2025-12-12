Реклама

02:03, 12 декабря 2025

Обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Видео обстановки в прифронтовом Краматорске опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно трассу, ведущую в город. Уточняется, что обочины заминированы — также присутствуют антидроновые сетки, которые натягивают от регулярно летящих на Краматорск FPV-дронов.

10 декабре бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске в Донецкой народной республике (ДНР).

После в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

