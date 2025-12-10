Реклама

23:12, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российские военные подняли флаг в Северске

Бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске
Марина Совина
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным военкоров, «город действительно почти зачищен, остается пара кварталов».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска взяли Северск под контроль на 99 процентов. Отмечается, что последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта. При этом по состоянию на 10 декабря Минобороны России еще не подтвердило взятие города.

Как рассказал «Ленте.ру» полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук, Северск в ДНР — это ворота на Краматорск. «Падение Северска полностью раскрывает возможности наших войск по взятию Краматорской агломерации — это Краматорск, Славянск, и, собственно говоря, это практически завершение наступательной операции по освобождению Донбасса», — пояснил эксперт.

