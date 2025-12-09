Реклама

16:16, 9 декабря 2025

Раскрыто значение перешедшего под контроль России Северска

Полковник Матвийчук назвал взятие Северска воротами на Краматорск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Северск в Донецкой народной республике (ДНР) — это ворота на Краматорск, заявил полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Значение перешедшего под контроль России города он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Падение Северска полностью раскрывает возможности наших войск по взятию Краматорской агломерации — это Краматорск, Славянск, и, собственно говоря, это практически завершение наступательной операции по освобождению Донбасса», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на 99 процентов взяли Северск. Отмечалось, что последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта, но враг продержался там меньше недели. В настоящий момент в Северске идет обезвреживание заминированных помещений и зачистка подвалов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о продолжающихся ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь.

