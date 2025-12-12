Реклама

02:18, 12 декабря 2025

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в Красном Лимане
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Опубликовано видео уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане. Кадры разместил Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета».

Подчеркивается, что пункт ликвидировали авиабомбой ФАБ-3000.

Ранее обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео. На кадрах видно трассу, ведущую в город. Уточняется, что обочины заминированы — также присутствуют антидроновые сетки, которые натягивают от регулярно летящих на Краматорск FPV-дронов.

До этого было опубликовано видео уничтожения натовской техники в Димитрове.

