Водонаева обрушилась с критикой на Долину со словами «в шоке от такой наглости»

Блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обрушилась с критикой на певицу Ларису Долину, которой суд вернул проданную под влиянием мошенников квартиру. В эфире шоу «Бес комментариев», запись которого доступна на YouTube, она призвала артистку вернуть деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье.

«Я считаю, что Лариса Долина должна вернуть деньги. (...) Какая разница покупательнице, куда ты потратила эти деньги? Ты могла пойти в ЦУМ, ты могла отдать их мошенникам. Это не проблема покупательницы вообще. Это абсолютно беспрецедентный случай. И я в шоке от такой наглости», — заявила Водонаева, говоря о скандале вокруг певицы.

Ранее ситуацию с квартирой Долиной прокомментировал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. По его словам, артистка заняла трусливую позицию в этой истории.

Перед этим о скандале с Долиной высказался блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он назвал решение суда по делу певицы несправедливым, а ситуацию, в которой оказалась покупательница квартиры, — трагической.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив покупательницу Лурье без жилья и денег.