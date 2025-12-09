Реклама

15:11, 9 декабря 2025

Гоблин высказался о деле Долиной

Блогер Пучков призвал Долину вернуть деньги покупательнице и попросить прощения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался о деле певицы Ларисы Долиной после того, как суд вернул ей квартиру, проданную под влиянием мошенников, а покупательницу Полину Лурье оставил без денег и жилья. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он призвал артистку попросить прощения и вернуть покупательнице средства.

Пучков назвал решение суда по делу певицы несправедливым, а ситуацию, в которой оказалась покупательница квартиры — трагической. «То, что тебя развели на что-то мошенники, — это твое личное дело. То, что ты взяла у кого-то деньги и эти деньги не отдаешь, — это совершенно другое», — высказался он о Долиной.

Блогер также возмутился предложением певицы отдавать Лурье деньги постепенно и без учета инфляции. Он с сарказмом предложил артистке возвращать покупательнице по тысяче рублей в месяц.

Материалы по теме:
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025
«Просто кинули на деньги» Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
«Просто кинули на деньги»Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
3 декабря 2025

«Деньги отдай, и после этого можешь рассказывать, что там случилось, как, почему. (...) Попроси у народа прощения. Скажи, что все было не так, а деньги — вот, уже отдала, судите меня, люди, как хотите», — призвал он певицу. Кроме того, Пучков назвал текущую линию поведения Долиной глупой и выразил мнение, что россияне никогда не простят ее за дело с квартирой.

Ранее сообщалось, что народный артист России Филипп Киркоров призвал не осуждать Долину из-за скандала с продажей ее квартиры. Певец заявил, что каждый человек может ошибиться.

Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

